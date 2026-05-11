霧島市で田んぼの復旧作業をしていた小型運搬車が、市道からおよそ6メートル下に滑落し、運転していた75歳の男性が死亡しました。 霧島警察署によりますと１１日午後3時ごろ、霧島市国分下井の作業現場で、土砂を運ぶ小型の運搬車が市道から畑に転落しました。 現場では当時なにが？ この事故で、運搬車を運転していた霧島市福山町福地の会社員・砂田光義さん（75）が病院に搬送されましたが、およそ3時間半後に死亡が確