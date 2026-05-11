ドル円のピボットは１５６．９２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:01現在） ドル円 現値157.13高値157.18安値156.45 158.12ハイブレイク 157.65抵抗2 157.39抵抗1 156.92ピボット 156.66支持1 156.19支持2 155.93ローブレイク ユーロ円 現値185.03高値185.03安値183.88 186.56ハイブレイク 185.80抵抗2 185.41抵抗1 184.65ピボット 184.26支持1