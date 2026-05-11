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米１０年債利回りは４．３８２％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:02）（%） 米2年債 3.912（+0.027） 米10年債4.382（+0.028） 米30年債4.960（+0.026） ドイツ3.032（+0.027） 英国4.990（+0.078） カナダ3.514（+0.042） 豪州4.992（+0.004） 日本2.523（+0.040） ※米債以外は10年物