きょうの為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となっており、１５７円台前半での推移となっている。依然としてイラン情勢に出口が見えず、長期化するのではとの懸念が再び台頭している。 市場はイラン紛争に関して、週後半の米中首脳会談までに何らかの決着の道筋が見えるのではと期待していた。しかし、トランプ大統領がイラン側の和平提案への回答を拒否したことで、事態は依然として混沌。大統領はＳＮＳへの投稿で「イラン