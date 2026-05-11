１１日、北京に到着したタジキスタンのラフモン大統領。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京5月11日】タジキスタンのラフモン大統領が11日、中国の北京に到着した。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、4日間の日程で中国を国賓として訪問する。１１日、北京に到着したタジキスタンのラフモン大統領（右端）。（北京＝新華社記者／戴天放）１１日、北京に到着したタジキスタンのラフモン大統領（中央）。（北