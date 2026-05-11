梅宮アンナによる乳がん闘病と家族の思い出を綴った著書『フルコースがんと私と家族の日々』（文藝春秋）が6月10日（水）に発売される。 【画像】梅宮アンナによる乳がん闘病記『フルコース』 梅宮アンナは2024年8月に乳がんのステージ3Aであることを公表した。免疫療法や民間療法には一切頼らずに、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」の“フルコース”を選択してがんと闘うことを決意