石ノ森章太郎が描くオリジナル・アンソロジー『集団ヒーロー誕生石ノ森マンガ第1話コレクション』（河出書房新社）が5月7日（木）に発売された。 【画像】“マンガの王様”石ノ森章太郎が描く、チームで闘うヒーローが集結 石ノ森章太郎のライフワークともいうべき「サイボーグ009」。スーパー戦隊シリーズ第1弾「秘密戦隊ゴレンジャー」。平井