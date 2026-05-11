TBSのSDGs応援アンバサダーを務める競泳の池江璃花子選手。白血病を克服した自らの経験を胸に小児がんと闘う親子の元を訪問しました。彼女が今、伝えたい思いに迫ります。【写真を見る】小児がんの少女に 池江選手が色紙に書いた約束大病を乗り越えた池江璃花子選手 親友が取材9月のアジア大会日本代表に内定している、競泳の池江璃花子選手に、「Nスタ」スタッフで、リオオリンピック元競泳日本代表、そして前回のアジア大会