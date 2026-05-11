女優でグラビアアイドル・一ノ瀬ひかり(20)が11日、自身のインスタグラムを更新し、同日に発売された「週刊ヤングマガジン」に登場したことを報告した。 【写真】これを「隠していた」のはもはや罪！美姿を公開した一ノ瀬ひかり オフショットなどを掲載し「巻中グラビアに出させていただいています。ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです!」と伝えた。水色の肩ひもなしタイプの衣装でむにゅっと持ち上げるショット、胸元が