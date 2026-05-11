毎年5月は「自転車月間」と定められており、全国で啓発活動が行われます。そんな中、自転車用のヘルメットの中には安全基準を満たしていない製品があるとして、国民生活センターの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが安全な「自転車用ヘルメット」を探すコツです！公式アカウントは「全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務となっています」と投稿。その上で「自転