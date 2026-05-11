2030年、日本初のIRが大阪・夢洲に誕生する。 その「花形」ともいうべきカジノディーラーを夢見て現在、韓国・仁川の「パラダイスシティ」で奮闘しているのが福岡出身の牧尾理央さんだ。 進化するアジアのマーケットに魅力を感じ、単身韓国へ飛んだ牧尾さんは元ミスコン日本代表ファイナリストという華やかな経歴の持ち主。その異国での挑戦を聞いてみた。 （内外タイムス・山本智行） 挫折の先に見えた成