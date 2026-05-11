カタール航空は、ドーハ〜ボゴタ〜カラカス線を7月22日に開設する。水・日曜の週2往復を運航する。所要時間はドーハ〜ボゴタ間が16時間35分、ボゴタ〜カラカス間が2時間5分、カラカス〜ドーハ間が14時間15分。同社にとってベネズエラへの初就航となり、カラカス、ボゴタへの直行便を運航する初の中東の航空会社となる。オーストラリア、中国、日本、レバノン、韓国、アラブ首長国連邦（UAE）などの主要市場へのスムーズな乗り継ぎ