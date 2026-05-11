ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟（NFSBiH）は11日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の代表メンバーを26名を発表した。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選でプレーオフに回ったものの、ウェールズ代表、イタリア代表との激戦を制し、3大会ぶり2度目の本大会出場を決めた。本大会ではグループBに入り、現地時間6月12日にカナダ代表、同19日にスイス代表、同25日にカタール代表と対戦す