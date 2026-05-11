お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、初恋をめぐるミステリーな出来事を語った。この日はコンビともに、家族もそろって出演。群馬県の田舎町で生まれ育った関は、中学2年生のころ、10人しかいない同級生のなっちゃんに恋したという。それが初恋だった。「女子も5人くらいしかいないんですけど、ずっと気になっていたけど言えなくて」と明