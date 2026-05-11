巨人２軍は２２勝１７敗１分けでファーム・リーグ中地区で首位ＤｅＮＡに０・５差の２位となっている。先週は敵地でのハヤテ３連戦、ＺＯＺＯと江戸川でのロッテ３連戦で計６試合を戦った。その中で野手では浅野翔吾外野手が週間５試合に出場して１６打数７安打、７打点、打率４割３分８厘。１０日には本塁打も放った。シーズントータルの打率も２割９分まで上昇してきた。１軍登録抹消となって再出発した小浜佑斗内野手は