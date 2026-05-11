タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）の菅波美玲（２６）が、グループを卒業することがわかった。１１日、グループの公式サイトで発表された。同グループからメンバーが卒業するのは初めて。菅波は今年３月から活動を休止していた。６月１２日に卒業コンサートを開催することも発表された。公式サイトでは「菅波美玲卒業のご報告」のタイトルで「日頃より≠ＭＥを応援し