上：三星堆遺跡７号祭祀坑の位置図。下：出土した隕鉄器の破片。（成都＝新華社配信）【新華社成都5月11日】中国の四川大学考古文博学院と四川省文物考古研究院はこのほど、国際学術誌「アーキオロジカル・リサーチ・イン・エイジア」に共同で発表した論文で、四川省の三星堆遺跡7号祭祀坑（さいしこう）から隕鉄器が見つかったと明らかにした。論文は7号祭祀坑の発掘責任者、四川大学考古文博学院の黎海超（れい・かいちょう