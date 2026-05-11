2.5次元タレントグループ・シクフォニの2ndライブツアー『SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-』が6日、Ｋアリーナ横浜にて終幕。全国3都市・全6公演で実施された本ツアーは、シクフォニ史上最大規模となるツアー総動員数約5万人を記録し、会場を埋め尽くしたシクファミ（ファンの呼称）の熱狂とともに、6人の“今”と“覚悟”を刻みつける圧巻のステージが繰り広げられました。ツアータイトル『RAGE』が示す通り、本公演ではシクフォニ