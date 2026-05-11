ワーナーエンターテイメントジャパン元社長のウィリアム・アイアトンによる著書『日米映画の架け橋ラストサムライ2393億円の男』が、双葉社より発売された。 【写真】渡辺謙 著者のアイアトンは、長年ワーナーブラザース映画の日本代表を務めてきた人物。「マトリックス」シリーズ、「ハリー・ポッター」シリーズ、『ラスト サムライ』、『硫黄島からの手