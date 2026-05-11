親が離婚すると、子どもの多くは両親のどちらかと暮らすことになるでしょう。親が1人で子どもの面倒を見るため、子どもの教育や生活などに何らかの影響が出る場合もあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『身近に親が離婚した小学生が3人いる。A：ご近所の車に傷をつけまくり、同級生を「イライラしたから」と殴る暴力男になる。B：親友とも呼べる存在の事実無根の悪評を流し、自分は