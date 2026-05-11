プロバスケットボールＢリーグ１部の群馬クレインサンダーズはクラブ史上初のセミファイナル進出をかけ、千葉ジェッツとの準々決勝第３戦に挑みましたが６８対７２で敗れました。 試合は前半、ジョーンズや細川の３ポイントシュートなどで得点を伸ばし、４１対３７と４点をリードして前半を折り返します。しかし、後半、得点を伸ばせず、千葉にリードを許します。第４クォータ&