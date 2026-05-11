新潟県内で火事が相次ぎました。 5月10日午前8時すぎ、新潟市中央区日の出のアベック食堂で「火が見える」と近くを通りかかった人から警察に通報がありました。 火は約1時間半後に消し止められましたが、食堂の1階部分、約46平方メートルを焼いたほか、食堂関係者の60代男性が顏や手に軽いやけどを負い病院に搬送されました。命に別条はありません。 一方、村上市瀬波温泉では10日午前3時半すぎ、「林野火災が発生してい