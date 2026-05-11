タレントの上沼恵美子が１１日、「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午・ＡＢＣラジオ）に出演。歌手・松任谷由実のラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」（金曜午後１０時）に出演した際のエピソードを語った。松任谷が来阪した際に上沼の同番組を聞き、松任谷側から上沼へ出演依頼。先日収録が終わったという。興奮気味の上沼は「ユーミンさんは本当に抜群にいい方」と大絶賛。続けて「（松任谷が本人が