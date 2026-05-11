やや様子見ムード、ドル円は１５７．００円を挟んでの推移＝ロンドン為替概況 週明け１１日のロンドン市場でドル円は落ち着いた動きを見せた。東京市場でイラン紛争の長期化懸念を受けた貿易赤字拡大への警戒感から円売りがやや優勢となり、早朝の１５６．４０円台から午前中に１５７．１８円まで上昇。その後はロンドン市場にかけてもみ合いに終始した。上値の重さもあって、ロンドン午前に１５７円を割り込む場面も１