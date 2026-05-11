一日中冷たい飲み物を楽しむコツ 気温が高くなってきた今日この頃、家族で出かける人も増えてきたのではないでしょうか。アウトドアを楽しむ中で気をつけなければいけないのが「熱中症」です。水分補給をするときに冷たい飲み物があれば、涼しさが体中に染み渡りますよね。 溶けにくい氷を作るコツは、水筒の形に合わせて大きめに作ることです。今回は夏のレジャーに大活躍する、氷の作り方をご紹介します。 1．ファスナーつ