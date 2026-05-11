【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比41銭円安ドル高の1ドル＝157円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1768〜78ドル、184円87〜97銭。戦闘終結に向けた米国の提案に対するイランの回答を、トランプ米大統領が「受け入れられない」と拒否したことから、協議難航が警戒され、「有事のドル買い」で円売りが進んだ。