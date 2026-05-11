片山財務相との会食を終えたベセント米財務長官＝11日夜、東京都内ベセント米財務長官が11日、中国で開かれる米中首脳会談を前に来日した。12日に高市早苗首相や片山さつき財務相らと面会する予定だ。政府、日銀が円買いドル売り介入に踏み切った為替相場の動向や、中国の対日輸出規制などで意見を交わすとみられる。11日夜には片山氏と東京都内で会食した。ベセント氏は11〜13日に日本と韓国を訪問。米国時間10日にX（旧ツイ