ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は１１日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を下方修正した。本業のもうけにあたる営業利益は従来予想の１３００億円から４００億円（前期比９０・１％減）に、最終利益は１２５０億円から９００億円（同７３・４％減）にそれぞれ引き下げた。世界販売の約７割を占める米国市場での電気自動車（ＥＶ）需要の低迷や、ＥＶ関連の開発資産で減損損失を計上したことが響いた。中東情勢の