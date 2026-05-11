「夏日」となる日が多くなってきました。水分補給に欠かせず飲み物を持ち歩く事ができるのでお財布にもやさしいのが「水筒」です。驚きの機能付きなど今かなり進化しています。【画像を見る】夏前に要チェック！水筒を買い替えるべきか？簡単な確認方法もうすぐ夏…ミニボトルの売り上げが好調！都内にあるサッカースクールでは、講師の「一回飲み物を飲んできてください」という合図で子どもたちがダッシュ。大容量のものから、ワ