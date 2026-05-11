H//PE Princessが、4月29日に先行配信された「Stolen」の韓国語バージョン「Stolen (KR ver.)」を本日5月11日に配信リリース。また、同曲のMVも公開となった。 （関連：【ライブ写真あり】『KCON JAPAN 2026』に出演したH//PE Princessのメンバー） 本楽曲は、5月9日、10日に行われた『KCON JAPAN 2026』にて初披露されたもの。同公演では、1stミニアルバム『17.7』のフォーカストラック「One