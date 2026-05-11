5月11日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME3の福島ファイヤーボンズ（第3シード）vs信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）が行われ、福島が勝利を収めた。 1勝1敗で迎えた運命のGAME3。第1クォーターは互いに一歩も引かない攻防を展開するなか、わずかに福島が前に出て21－19と2点リードで終える。続く第2クォー