【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが、ライブBlu-ray＆DVD『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を7月1日に発売する。 ■クリスマスに行われた東京ドーム公演の模様を収録 本作は、5thアルバム『音故知新』を引っさげ、全国5都市17公演で開催し約78万人を動員した5大ドームツアーから2025年12月に行われた東京ドーム公演の模様を映像作品化。 全33曲が披露されたライブ本編に加えて