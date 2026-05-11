11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万2660円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては242.12円高。出来高は2175枚となっている。 TOPIX先物期近は3855.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.57ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62660