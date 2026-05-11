福島県の磐越道で、マイクロバスがガードレールに衝突し、高校生ら21人が死傷した事故。バスが事故を起こす当日の朝、街を走るその様子を防犯カメラがとらえていました。【写真を見る】事故の5日前にも“別の事故”自宅付近では破損車の目撃もバス会社と高校はそれぞれ会見説明には食い違いが出水麻衣キャスター:バス会社と高校、両者の説明の食い違いが鮮明となっています。▼バスの手配蒲原鉄道:高校側の依頼は、レンタカー