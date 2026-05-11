福島県の磐越道で、マイクロバスがガードレールに衝突し、高校生ら21人が死傷した事故。バス会社・学校側それぞれの会見から見えてきた「食い違っている説明」。そして「責任の所在」はどこにあるのでしょうか。【画像で見る】磐越道事故の5日前にも事故…事故繰り返していたか食い違う説明…会見で新たにわかったことも井上貴博キャスター:バス会社と学校側で説明の食い違いがいくつかありますが、まずはバスや運転手の手配の経