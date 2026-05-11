11日午後、愛媛県今治市の造船工場でタンカーのメンテナンス作業を行っていた男性2人が死亡する事故が起きました。事故があったのは今治市小浦町の浅川造船です。11日午後2時10分ごろ、「船内で2人がおよそ10メートル転落した」と関係者から消防に通報がありました。警察によりますと、市内に住む会社員・八木富裕さん（59）と新居田悠人さん（19）が船のタンク内で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。当時2人