20歳ルーキーにとって、あまりにも痛い接触だった──。好調を維持していた小林利徠斗が、まさかのミスでマシンに追突。日本最高峰のGTレースで起きた痛恨のアクシデントの舞台裏に迫った。【映像】痛恨ペナ裁定下った衝撃アクシデントスーパーGTの2026年シーズン第2戦決勝。TGR TEAM KeePer CERUMO（#38 GR Supra）の小林利徠斗は、スタートドライバーとして4番手グリッドから挑む。序盤から好ペースで3番手のNISMO（#23 MOTU