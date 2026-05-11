11日の「気になる！」は、関東の人気ローカルチェーン。何度も通ってしまうという魅力とは？地元で長年愛されるワケを探りました。まずは、群馬県で7店舗をかまえるイタリア料理店「シャンゴ」。午前11時の開店前から、すでに行列が。1968年創業の店。地元のお客さんは…。30代（群馬県民）「パスタと言ったらシャンゴと名前が出てきますね」■たっぷりミートソースに…隠れたトンカツがお客さんのお目当てはここでしか食べられな