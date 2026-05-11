【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 2−1 東京ヴェルディ（5月10日／味の素スタジアム）【映像】「目線＆上体フェイク」からアシスト（実際の様子）FC東京のMF佐藤龍之介が、ワールドカップ・メンバー入りへ向けて猛アピールを見せた。同点ゴールを演出した華麗なターンと、相手DFの逆を突く“フェイク”からのラストパスに、絶賛の声が寄せられている。FC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグ第16節で東京ヴェルディに2