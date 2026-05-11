マツコ・デラックスが首の手術による入院時のエピソードを明かし、強力な鎮痛薬を使用したことを語る場面があった。【映像】アメリカの街をさまよう“ゾンビ状態”の人々5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、首の手術のため入院していたマツコが2カ月ぶりにスタジオに復帰し、有吉弘行と入院時の様子についてトークを繰り広げた。有吉から「もう痛くはないんすか？」と問われたマツコは、「全然