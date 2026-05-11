磐越道で6日午前に、部活動の遠征中に発生した21人死傷の事故についてです。10日夜に2度目の会見を行った北越高校。出席した部活顧問の話から、事故当時の状況が分かってきました。男子ソフトテニス部の顧問は、生徒が乗ったマイクロバスに当初、同乗予定でしたが、バスは荷物が多くて乗れず自身の自家用車で移動し、現地集合という認識だったといいます。Q）事故発生時の事故について…状況について、もう一度、詳しく教えていた