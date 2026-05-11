The Rootsが、8月31日の大阪 Zepp Namba公演を皮切りに『Billboard Live presents. THE ROOTS Japan Tour』を開催する。 （関連：ナズ＆DJプレミア、“音楽中毒者”がコラボアルバム『Light-Years』で祝福するヒップホップカルチャー） MCのブラック・ソートとドラマーのクエストラヴを中心に結成された彼らは、1993年のデビュー作『Organix』以来一貫して生演奏にこだわり、ヒップホップの概念を拡