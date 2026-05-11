お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、お笑いの原点について語った。この日はコンビとともに、2人の家族もそろって出演。関が当時、将来の夢をつづった書き物も披露され、「お笑い芸人、とは言はないけれどTV関係の仕事につきたい」（原文ママ）と記されていた。当時好きだったバラエティー番組が、「とんねるずのみなさんのおかげです。