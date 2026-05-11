巨人は、１日の阪神戦（甲子園）で日米通算２０３勝を挙げた田中将大投手の記念グッズを、１１日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。田中将は猛虎打線を相手に６回途中８安打３失点と力投。日米通算２０３勝を挙げ、黒田博樹に並ぶ歴代２位となった。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき投球シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ