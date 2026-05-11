ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が12日に開幕する。11日はエンジン抽選など、出場45選手による前検業務が行われた。3節ぶりの低勝率機シリーズ。2連対率下位のエンジンは数字だけでなく、4月21日以来の実戦という不利もある。ドリーム組は6号艇・原田佑実（38＝大阪）の41号機（2連対率24.6％、以下同）だけが3節ぶりの登場となる。その前回の低勝率機戦で吉田一郎が優勝した46