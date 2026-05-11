◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）小倉牝馬Ｓの覇者ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、重賞初制覇の勢いそのままにＧ１制覇を狙う。その前走はクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝にＪＲＡ全１０場重賞制覇をもたらす勝利だった。「前走は８割の出来だったが、頑張ってくれた」と鹿戸調教師が振り返るように、上積みの余地を多く残す状態