俳優の佐藤浩市さん（65）が10日、第34回橋田賞授賞式に出席。橋田賞を受賞し、思い出を明かしました。『橋田賞』は、人の心、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され、感動を呼び起こした芸術性豊かで優れた番組や作品、人に贈られる賞。佐藤さんは、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』や『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』、『119エマージェンシーコール』などに出演し、“常に強い存在感を示し、骨太かつ