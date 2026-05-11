「自分より才能あるなと思ってた人がいっぱい辞めてるんですよ」――「第70回岸田國士戯曲賞」(白水社主催・公益財団法人一ツ橋綜合財団後援)を受賞したダウ90000の蓮見翔が、喜びの場で演劇界への率直な思いを語った。笑いを交えながら訴えたのは、演劇を続けることの難しさと、それでも前に進めたいという切実な願いだ。「第70回岸田國士戯曲賞」を受賞したダウ90000の蓮見翔「お笑いは流行っていない」という自身の発言が話題に