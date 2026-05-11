料理人のこめおが１１日、Ｘ（旧ツイッター）やＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、自身が経営するラーメン店「かにを」で使用されているカニが中国産であることで、物議を醸していることに言及した。こめおはＸに「中国産の利用、食品偽装の件ですが、結論から言います。?中国産使ってます。?インドネシア産もタイ産も使ってます。というより、国産のソフトシェルクラブというものがありません。あるのかもしれませんが、探し