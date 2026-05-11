新人劇作家の登竜門と言われる「第70回岸田國士戯曲賞」(白水社主催・公益財団法人一ツ橋綜合財団後援)の授賞式が11日、都内で行われ、『よだれ観覧車』で受賞した大石恵美氏が喜びを語った。今回受賞した大石恵美氏、ダウ90000蓮見翔氏(左から)大石氏は2018年に演劇ユニット「ダダルズ」を結成。2023年からは大石氏が作・演出・出演をおこなう一人芝居へと形を変えた。今回受賞した『よだれ観覧車』は、25年11月17日〜27日に初演